पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए मौका: खादी और ग्राम उद्योग में निकलीं कई पोस्ट के लिए नौकरियां, 40 हजार तक मिलेगा वेतन

कितनी होनी आयु?

KVIC भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा अलग रखी गई है। युवा पेशेवर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। सलाहकार पद के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष है। वहीं, वरिष्ठ सलाहकार पद के लिए उम्मीदवार की आयु 39 वर्ष से कम होनी चाहिए। सलाहकार और वरिष्ठ सलाहकार पदों के लिए आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर होगी।

इतना मिलेगा वेतन

युवा पेशेवरों को हर महीने 25,000 से 30,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके साथ 2,500 से 3,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। सलाहकार पद का पारिश्रमिक विभाग के नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। वरिष्ठ सलाहकारों को 30,000 से 40,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक के अलावा 2,500 से 3,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा।