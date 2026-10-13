कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल: लिखित परीक्षा का परिणाम जारी, 28 अक्तूबर से फिजिकल टेस्ट; इस दिन आएगा एडमिट कार्ड

28 अक्तूबर से शुरू होंगे PMT और PET

कोलकाता पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अगले चरण यानी PMT और PET की शुरुआत 28 अक्तूबर 2026 से होगी। इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 15 अक्तूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित भर्ती पोर्टल wbprb.applythrunet.co.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।



उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी होगा।