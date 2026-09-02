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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   JKSSB MTS Recruitment 2026: Notification Released for 2,863 Class IV Posts, Apply Online

जेकेएसएसबी एमटीएस भर्ती 2026: 8वीं और 10वीं पास के लिए 2863 नौकरियां, अभी भरें फॉर्म; कैसे होगा चयन? जानें

Wed, 02 Sep 2026 11:52 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 02 Sep 2026 11:52 AM IST
सार

जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जेकेएसएसबी ने एमटीएस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कक्षा IV के 2,863 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार तय समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 

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JKSSB MTS Recruitment 2026: Notification Released for 2,863 Class IV Posts, Apply Online
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
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जेकेएसएसबी ने एमटीएस के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कक्षा IV के 2,863 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा।

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नोट करें अहम तिथियां

आयोजन तारीख
अधिसूचना जारी 1 सितंबर 2026
आवेदन शुरू 5 अक्तूबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 3 नवंबर 2026
एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले

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