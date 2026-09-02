जेकेएसएसबी एमटीएस भर्ती 2026: 8वीं और 10वीं पास के लिए 2863 नौकरियां, अभी भरें फॉर्म; कैसे होगा चयन? जानें

जेकेएसएसबी ने एमटीएस के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कक्षा IV के 2,863 पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा।

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