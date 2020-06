JIPMER PG: प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित, ऐसे करें चेक

{"_id":"5ef8795fb1de2b4c2678654e","slug":"jipmer-pg-entrance-result-available-know-how-to-check","type":"story","status":"publish","title_hn":"JIPMER PG: \u092a\u094d\u0930\u0935\u0947\u0936 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924, \u0910\u0938\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u091a\u0947\u0915","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (The Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research - JIPMER) के एमडी और एमएस प्रोग्राम में प्रवेश के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा की है। उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से परिणाम की जांच कर सकते हैं। जेआईपीएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट jipmer.edu.in है। नीचे दिए चरणों का पालन करके उम्मीदवार अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं।



प्रवेश परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। पेपर में 250 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) शामिल थे। एग्जाम में पास करने वालों को काउंसलिंग राउंड के लिए बुलाया जाएगा और जुलाई से कोर्स शुरू हो जाएगा। कोर्स की अवधि तीन साल है।



ऐसे देखें अपना परिणाम-

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जेआईपीएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट jipmer.edu.in है।चरण 2: होमपेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें।चरण 3: जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सामने परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे।चरण 4: परिणामों की जांच करें और भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें।परीक्षा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए, जबकि अनारक्षित श्रेणी और एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम प्रतिशत 40 प्रतिशत होगा।