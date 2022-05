{"_id":"6289ad0a36d37875b31c746c","slug":"ippb-recruitment-2022-for-gds-post-apply-at-ippbonline-com-sarkari-naukri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPPB Recruitment 2022: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकलीं 650 पदों पर भर्तियां, आवेदन के लिए बस कुछ दिन बाकी","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Sun, 22 May 2022 08:55 AM IST