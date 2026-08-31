आईबीपीएस आरआरबी 2026: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी-कार्यालय सहायक की भर्ती, एक सितंबर से करें आवेदन
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी और कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। आईबीपीएस ने आरआरबी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे और 21 सितंबर तक चलेंगे।
विस्तार
बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए आरआरबी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसी तारीख तक आवेदन शुल्क जमा करने का भी मौका रहेगा।
यह भर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समूह ‘ए’ अधिकारी और समूह ‘बी’ कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) पदों के लिए होगी। आईबीपीएस की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें पदवार रिक्तियों, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
किन पदों पर होगी भर्ती?
आरआरबी भर्ती के तहत अलग-अलग स्तर के अधिकारी और कार्यालय सहायक पद शामिल हैं।
- अधिकारी श्रेणी-1
- अधिकारी श्रेणी-2
- अधिकारी श्रेणी-3
- कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय)
भर्ती प्रक्रिया में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। रिक्त पदों की कुल संख्या की घोषणा विस्तृत नोटिफिकेशन में की जाएगी।
आईबीपीएस आरआरबी भर्ती की मुख्य जानकारी क्या है?
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
|परीक्षा
|आईबीपीएस आरआरबी 2026
|पद
|अधिकारी श्रेणी-1, 2, 3 और कार्यालय सहायक
|समूह
|समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’
|आवेदन शुरू
|1 सितंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|21 सितंबर 2026
|परीक्षा का स्तर
|राष्ट्रीय
|परीक्षा का माध्यम
|ऑनलाइन
|परीक्षा की भाषा
|हिंदी और अंग्रेजी
|रिक्तियां
|विस्तृत नोटिफिकेशन में घोषित होंगी
|चयन प्रक्रिया
|प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पद के अनुसार साक्षात्कार
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और संबंधित पद के लिए स्नातक डिग्री जरूरी है। हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले जारी होने के बाद विस्तृत नोटिफिकेशन में अपने पद की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदन की पूरी समय-सारणी क्या है?
|चरण
|तारीख
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|1 सितंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|21 सितंबर 2026
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख
|21 सितंबर 2026
|आवेदन सुधार विंडो
|पंजीकरण बंद होने के 2 दिन बाद
|परीक्षा से पहले प्रशिक्षण
|नवंबर 2026
|प्रवेश पत्र
|बाद में जारी होगा
|कार्यालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा
|दिसंबर 2026
|कार्यालय सहायक मुख्य परीक्षा
|जनवरी 2027
|अधिकारी श्रेणी-1 प्रारंभिक परीक्षा
|नवंबर 2026
|अधिकारी श्रेणी-1 मुख्य परीक्षा
|दिसंबर 2026
|अधिकारी श्रेणी-2 और 3 परीक्षा
|दिसंबर 2026
|अधिकारियों का साक्षात्कार
|जनवरी/फरवरी 2027
आईबीपीएस आरआरबी में कितनी सैलरी मिलती है?
उपलब्ध विवरण के अनुसार विभिन्न पदों पर अनुमानित मासिक वेतन इस प्रकार है:
- कार्यालय सहायक: 35,000 से 37,000 रुपये
- अधिकारी श्रेणी-1: 75,000 से 77,000 रुपये
- अधिकारी श्रेणी-2: 65,000 से 67,000 रुपये
- अधिकारी श्रेणी-3: 80,000 से 90,000 रुपये
वास्तविक वेतन और भत्तों की जानकारी पद तथा संबंधित बैंक के नियमों के अनुसार होगी।
चयन कैसे होगा?
- उम्मीदवारों का चयन पद के अनुसार अलग-अलग चरणों में होगा।
- मुख्य रूप से भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल हैं।
- अधिकारी पदों के लिए इसके बाद साक्षात्कार भी होगा।
उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले अपनी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और पद से जुड़ी शर्तें जांच लें। 1 सितंबर से आवेदन शुरू होने के बाद 21 सितंबर अंतिम तारीख से पहले आवेदन और शुल्क भुगतान पूरा करना जरूरी होगा।