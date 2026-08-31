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आईबीपीएस आरआरबी 2026: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी-कार्यालय सहायक की भर्ती, एक सितंबर से करें आवेदन

Mon, 31 Aug 2026 03:11 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 31 Aug 2026 03:11 PM IST
सार

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी और कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। आईबीपीएस ने आरआरबी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे और 21 सितंबर तक चलेंगे।
 

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IBPS RRB Recruitment 2026: Short Notification Out, Apply from Sept 1, Check Exam Dates
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए आरआरबी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसी तारीख तक आवेदन शुल्क जमा करने का भी मौका रहेगा।

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यह भर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समूह ‘ए’ अधिकारी और समूह ‘बी’ कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) पदों के लिए होगी। आईबीपीएस की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें पदवार रिक्तियों, पात्रता और अन्य विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

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किन पदों पर होगी भर्ती?

आरआरबी भर्ती के तहत अलग-अलग स्तर के अधिकारी और कार्यालय सहायक पद शामिल हैं।

  • अधिकारी श्रेणी-1
  • अधिकारी श्रेणी-2
  • अधिकारी श्रेणी-3
  • कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय)


भर्ती प्रक्रिया में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। रिक्त पदों की कुल संख्या की घोषणा विस्तृत नोटिफिकेशन में की जाएगी।

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती की मुख्य जानकारी क्या है?

विवरण जानकारी
भर्ती संस्था बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
परीक्षा आईबीपीएस आरआरबी 2026
पद अधिकारी श्रेणी-1, 2, 3 और कार्यालय सहायक
समूह समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’
आवेदन शुरू 1 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026
परीक्षा का स्तर राष्ट्रीय
परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन
परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी
रिक्तियां विस्तृत नोटिफिकेशन में घोषित होंगी
चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और पद के अनुसार साक्षात्कार


कौन कर सकता है आवेदन?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और संबंधित पद के लिए स्नातक डिग्री जरूरी है। हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले जारी होने के बाद विस्तृत नोटिफिकेशन में अपने पद की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।
 
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आवेदन की पूरी समय-सारणी क्या है?

चरण तारीख
ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026
आवेदन सुधार विंडो पंजीकरण बंद होने के 2 दिन बाद
परीक्षा से पहले प्रशिक्षण नवंबर 2026
प्रवेश पत्र बाद में जारी होगा
कार्यालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2026
कार्यालय सहायक मुख्य परीक्षा जनवरी 2027
अधिकारी श्रेणी-1 प्रारंभिक परीक्षा नवंबर 2026
अधिकारी श्रेणी-1 मुख्य परीक्षा दिसंबर 2026
अधिकारी श्रेणी-2 और 3 परीक्षा दिसंबर 2026
अधिकारियों का साक्षात्कार जनवरी/फरवरी 2027

आईबीपीएस आरआरबी में कितनी सैलरी मिलती है?

उपलब्ध विवरण के अनुसार विभिन्न पदों पर अनुमानित मासिक वेतन इस प्रकार है:

  • कार्यालय सहायक: 35,000 से 37,000 रुपये
  • अधिकारी श्रेणी-1: 75,000 से 77,000 रुपये
  • अधिकारी श्रेणी-2: 65,000 से 67,000 रुपये
  • अधिकारी श्रेणी-3: 80,000 से 90,000 रुपये


वास्तविक वेतन और भत्तों की जानकारी पद तथा संबंधित बैंक के नियमों के अनुसार होगी।

चयन कैसे होगा?

  • उम्मीदवारों का चयन पद के अनुसार अलग-अलग चरणों में होगा। 
  • मुख्य रूप से भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल हैं।
  • अधिकारी पदों के लिए इसके बाद साक्षात्कार भी होगा।


उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले अपनी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और पद से जुड़ी शर्तें जांच लें। 1 सितंबर से आवेदन शुरू होने के बाद 21 सितंबर अंतिम तारीख से पहले आवेदन और शुल्क भुगतान पूरा करना जरूरी होगा।

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