आईबीपीएस आरआरबी: ग्रेजुएट्स के लिए 13,745 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका, आज बंद हो रही विंडो, जल्द भरें फॉर्म

IBPS RRB Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की आरआरबी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर को बंद हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III पदों के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

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इस भर्ती के लिए आईबीपीएस ने संशोधित रिक्तियों की जानकारी भी जारी की है। इसके तहत ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पदों की संख्या 8,183 से बढ़ाकर 8,222 कर दी गई है। यानी इस पद पर 39 रिक्तियां बढ़ी हैं। विज्ञापन



वहीं ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III की रिक्तियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार भर्ती अभियान के तहत कुल 13,745 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए आईबीपीएस ने संशोधित रिक्तियों की जानकारी भी जारी की है। इसके तहत ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) के पदों की संख्या 8,183 से बढ़ाकर 8,222 कर दी गई है। यानी इस पद पर 39 रिक्तियां बढ़ी हैं।वहीं ऑफिसर स्केल-I, ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III की रिक्तियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार भर्ती अभियान के तहत कुल 13,745 पद भरे जाएंगे।

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