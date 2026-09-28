हिमाचल: 10वीं पास के लिए हाईकोर्ट में नौकरियां, लाइब्रेरियन-चपरासी समेत कई पद, कब तक और कौन भर सकता है फॉर्म?
HP High Court Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन, चपरासी, माली और कुक-कम-अटेंडेंट के 15 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 27 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार 27 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जानें पूरा विवरण...
विस्तार
HP High Court Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, शिमला ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या HC-Advt./2026 (3) के तहत लाइब्रेरियन, चपरासी, माली और कुक-कम-अटेंडेंट के कुल 15 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी इसी समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।
यह भर्ती हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े वर्ष 2015 के भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तों और आचरण एवं अपील नियमों और उनमें लागू संशोधनों के तहत की जा रही है।
आवेदन कब से होंगे?
ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर 2026 से शुरू होंगे। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 अक्तूबर 2026 रात 11:59 बजे है।
|महत्वपूर्ण जानकारी
|तारीख
|भर्ती विज्ञापन जारी
|19 सितंबर 2026
|आवेदन शुरू
|27 सितंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|27 अक्तूबर 2026, रात 11:59 बजे
|उम्र की गणना
|1 जनवरी 2026
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
किन पदों पर कितनी भर्ती है?
इस भर्ती में कुल 15 पद हैं। इनमें एक लाइब्रेरियन का पद ग्रुप-सी का है, जबकि बाकी 14 पद ग्रुप-डी के हैं।
|पद
|समूह
|कुल पद
|वेतन स्तर
|लाइब्रेरियन
|ग्रुप-सी
|1
|लेवल-09: ₹35,600–₹1,12,800
|चपरासी
|ग्रुप-डी
|8
|लेवल-01: ₹18,000–₹56,900
|माली
|ग्रुप-डी
|2
|लेवल-01: ₹18,000–₹56,900
|कुक-कम-अटेंडेंट
|ग्रुप-डी
|4
|लेवल-01: ₹18,000–₹56,900
|कुल
|15
उम्र कितनी होनी चाहिए?
उम्मीदवार की उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।
|श्रेणी
|उम्र सीमा
|अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस
|18 से 45 वर्ष
|हिमाचल प्रदेश की आरक्षित श्रेणियां
|18 से 50 वर्ष*
|हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी
|18 से 50 वर्ष*
लाइब्रेरियन पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?
- लाइब्रेरियन ग्रुप-सी के एक पद के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास स्नातक के साथ लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, या लाइब्रेरी साइंस में स्नातक डिग्री, या लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
- इसके साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान, जिसमें सार्वजनिक संस्थान भी शामिल हैं, में लाइब्रेरी अटेंडेंट या उससे ऊपर के पद पर संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- लाइब्रेरियन पद के लिए अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। भर्ती लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी।
- इस पद का वेतन लेवल-09 के तहत ₹35,600 से ₹1,12,800 है।
चपरासी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- चपरासी पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है।
- उम्मीदवारों को मैट्रिक के अंकों और मूल्यांकन के आधार पर 1:3 के अनुपात में मूल्यांकन और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- मैट्रिक के अंकों के लिए अधिकतम 85 अंक होंगे। दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए 15 अंक निर्धारित हैं।
- अंतिम मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता और मूल्यांकन में मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- चपरासी का पद नियमित ग्रुप-डी पद है। इसका वेतन लेवल-01 में ₹18,000 से ₹56,900 है।
माली पद के लिए क्या योग्यता चाहिए?
- माली पद के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास बागवानी आदि में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- इस पद के लिए भी उम्मीदवारों को मूल्यांकन और दस्तावेज सत्यापन के लिए 1:3 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- मैट्रिक के अंकों के लिए 85 और मूल्यांकन के लिए 15 अंक होंगे। अंतिम मेरिट शैक्षणिक योग्यता और मूल्यांकन के अंकों के आधार पर तैयार होगी।
- माली का पद नियमित ग्रुप-डी पद है और इसका वेतन ₹18,000 से ₹56,900 है।
कुक-कम-अटेंडेंट के लिए क्या योग्यता है?
- कुक-कम-अटेंडेंट पद के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है।
- इसके साथ उम्मीदवार के पास सरकारी उपक्रम या किसी प्रतिष्ठित होटल में खाना पकाने का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- जहां उम्मीदवार की तैनाती होनी है, वहां की स्थानीय परंपराओं और बोलियों आदि से परिचित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस पद के लिए भी मूल्यांकन और दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को 1:3 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम मेरिट शैक्षणिक योग्यता और मूल्यांकन के अंकों के आधार पर तैयार होगी।
- कुक-कम-अटेंडेंट का नियमित ग्रुप-डी पद लेवल-01 का है। इसमें वेतन ₹18,000 से ₹56,900 है।
चयन कैसे होगा?
- ग्रुप-डी पदों के लिए पहले उम्मीदवारों को मूल्यांकन और दस्तावेज सत्यापन के लिए 1:3 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- मेरिट में कुल 100 अंकों की व्यवस्था है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए 85 अंक और दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए 15 अंक होंगे।
- अंतिम मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता और मूल्यांकन में मिले अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी।
आवेदन शुल्क कितना है?
उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।
|श्रेणी
|आवेदन शुल्क
|अनारक्षित
|₹450, जीएसटी समेत
|हिमाचल प्रदेश की आरक्षित श्रेणियां (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस)
|₹300, जीएसटी समेत
|हिमाचल प्रदेश की पीएच श्रेणी, जहां पद पीएच के लिए आरक्षित है
|₹300, जीएसटी समेत
शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
हिमाचल हाईकोर्ट भर्ती का फॉर्म कैसे भरें?
उम्मीदवारों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। दूसरे माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के लिए ये चरण पूरे करने होंगे:
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट hphcrecruitment.in खोलें।
- भर्ती सेक्शन या ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर जाएं।
- संबंधित भर्ती विज्ञापन और लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को ध्यान से पढ़ें।
- अपनी उम्र, श्रेणी, योग्यता और अनुभव की शर्त जांचें।
- भर्ती पोर्टल पर पंजीकरण या लॉगिन करें।
- ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) फॉर्म भरें।
- निर्धारित आकार और प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाणपत्र अपलोड करें।
- लागू परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- 27 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे से पहले आवेदन जमा करें।
- जमा किए गए आवेदन की प्रति सुरक्षित रख लें।