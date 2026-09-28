हिमाचल: 10वीं पास के लिए हाईकोर्ट में नौकरियां, लाइब्रेरियन-चपरासी समेत कई पद, कब तक और कौन भर सकता है फॉर्म?

HP High Court Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, शिमला ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। विज्ञापन संख्या HC-Advt./2026 (3) के तहत लाइब्रेरियन, चपरासी, माली और कुक-कम-अटेंडेंट के कुल 15 पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी इसी समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

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यह भर्ती हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े वर्ष 2015 के भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तों और आचरण एवं अपील नियमों और उनमें लागू संशोधनों के तहत की जा रही है।