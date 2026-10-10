एचएलएल लाइफकेयर भर्ती: 55 पदों पर 21 अक्तूबर तक आवेदन का मौका; कौन भर सकता है फॉर्म, वेतन कितना होगा?

पद का नाम शैक्षणिक योग्यता

डिप्टी जनरल मैनेजर (QA और QC) फार्मेसी में मास्टर डिग्री

एसोसिएट मैनेजर (इंटरनल ऑडिट) MBA (फाइनेंस/सिस्टम्स/ऑपरेशन्स/हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन), BPharm या BTech

जूनियर मैनेजर (प्रोडक्शन) मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में BE/BTech

क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर विज्ञान में ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

सीनियर बिजनेस मैनेजर (IBD) मार्केटिंग में MBA या मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

बिजनेस मैनेजर (IBD) मार्केटिंग में MBA या मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

सीनियर ऑपरेशन्स मैनेजर (हेल्थकेयर सर्विसेज) संबंधित विषयों में MSc/BSc (जैसे मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या MLT); साथ में MBA (हेल्थकेयर मैनेजमेंट) या MPH की निर्धारित योग्यता

एसोसिएट मैनेजर (हेल्थकेयर सर्विसेज) हेल्थकेयर मैनेजमेंट में MBA, MPH, संबंधित विषयों में MSc या BSc के साथ PGDMLT

चीफ मैनेजर (हेल्थकेयर सर्विसेज) हेल्थकेयर मैनेजमेंट में MBA, MPH, संबंधित विषयों में MSc या BSc के साथ PGDMLT

जूनियर मैनेजर (QA) माइक्रोबायोलॉजी/हेल्थ साइंस/बायोकेमिस्ट्री/MLT/मेडिकल बायोकेमिस्ट्री/मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में MSc और/या BSc

ऑपरेशन्स मैनेजर (हेल्थकेयर सर्विसेज) हेल्थकेयर मैनेजमेंट में MBA, MPH, संबंधित विषयों में MSc या BSc के साथ PGDMLT

जूनियर मैनेजर (डायग्नोस्टिक्स) पैरामेडिकल/हेल्थकेयर क्षेत्र में संबंधित व्यावसायिक योग्यता, BMLT या MLT/माइक्रोबायोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री में BSc

ऑपरेशन्स मैनेजर (लैब प्रोजेक्ट्स) मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में BSc

एसोसिएट मैनेजर (मेडिकल डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज) BSc MLT/मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज/रेडियोग्राफी, BMRT, BPT, BSc नर्सिंग, BSc ऑप्टोमेट्री या बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में BE/BTech

जूनियर मैनेजर (क्वालिटी) संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे MLT, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी; अधिसूचना में संबंधित ग्रेजुएशन/BMRT की योग्यता भी दी गई है

ऑपरेशन्स मैनेजर (ट्रेनिंग) मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी/मेडिकल लेबोरेटरी साइंस/माइक्रोबायोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/बायोटेक्नोलॉजी/लाइफ साइंसेज या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री

एसोसिएट मैनेजर (ट्रेनिंग) मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी/मेडिकल लेबोरेटरी साइंस/माइक्रोबायोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/बायोटेक्नोलॉजी/लाइफ साइंसेज या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री

एसोसिएट मैनेजर (टेलेरेडियोलॉजी–क्वालिटी एश्योरेंस) रेडियोग्राफी/रेडियोडायग्नोसिस/मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में डिग्री

बिजनेस मैनेजर (लैबोरेटरी इंचार्ज) पैरामेडिकल/हेल्थकेयर क्षेत्र में BMLT या अन्य संबंधित व्यावसायिक योग्यता