एचएलएल वैकेंसी 2026: अलग-अलग विभागों में चल रही है भर्ती, सीटीसी 30.70 लाख तक, क्या है पदानुसार योग्यता?
एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने विभिन्न विभागों में 16 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्य उम्मीदवार 23 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में पद के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और अनुभव मांगा गया है।
विस्तार
एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने अलग-अलग विभागों में 16 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती मैनेजर से लेकर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे पदों के लिए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या है पदानुसार योग्यता?
|पद
|शैक्षणिक योग्यता
|जरूरी अनुभव
|सीनियर ऑपरेशन मैनेजर - मानसिक स्वास्थ्य
|विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग/ऑपरेशंस में एमबीए
|संबंधित क्षेत्र में 6 साल
|असिस्टेंट जनरल मैनेजर - मानसिक स्वास्थ्य
|विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग/ऑपरेशंस में एमबीए
|संबंधित क्षेत्र में 12 साल
|असिस्टेंट जनरल मैनेजर - लाइफपाथ
|विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग में एमबीए
|स्वास्थ्य सेवा/ट्रेनिंग में 12 साल
|एसोसिएट जनरल मैनेजर - स्वास्थ्य सेवाएं
|विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग में एमबीए
|स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल शिक्षा में 18 साल
|एसोसिएट जनरल मैनेजर - उपभोक्ता उत्पाद
|मार्केटिंग में एमबीए/पीजी डिप्लोमा
|संबंधित क्षेत्र में 18 साल
|सीनियर मैनेजर/डिप्टी जनरल मैनेजर - ट्रेनिंग और डेवलपमेंट
|मानव संसाधन में एमबीए/पीजीडीएम
|सीनियर मैनेजर: 10 साल, डीजीएम: 12 साल
|मैनेजर - कानूनी विभाग
|एलएलबी
|कॉर्पोरेट कानून और अनुबंध में 8 साल
|डिप्टी जनरल मैनेजर/डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - फार्मा रिटेल
|बी.फार्म/बीटेक + मार्केटिंग/ऑपरेशंस में एमबीए
|डीजीएम: 12 साल, डीवीपी: 15 साल
|डिप्टी जनरल मैनेजर - आईटी
|कंप्यूटर साइंस/आईटी में बीई/बीटेक
|आईटी क्षेत्र में 12 साल
|डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट/एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - मानव संसाधन
|मानव संसाधन में एमबीए/पीजीडीएम
|डीवीपी: 15 साल, एवीपी: 18 साल
|डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - कंपनी सचिव
|एसीएस
|कंपनी सचिवीय काम में 15 साल
|एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - सिविल
|सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक
|निर्माण और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 18 साल
|एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - वित्त
|सीए/सीएमए
|वित्त और लेखा में 18 साल
|वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
|सीए/सीएमए
|वित्त, लेखा, बजट और टैक्स में 20 साल
|वाइस प्रेसिडेंट - फार्मा रिटेल
|बी.फार्म/बीटेक/विज्ञान में स्नातक + एमबीए
|कुल 20 साल, फार्मा रिटेल में 7 साल का नेतृत्व अनुभव
|वाइस प्रेसिडेंट - प्रोडक्ट मार्केटिंग
|मार्केटिंग में एमबीए/पीजी डिप्लोमा
|कुल 20 साल, हेल्थकेयर प्रोडक्ट मार्केटिंग में 7 साल का नेतृत्व अनुभव
कैसे होगा चयन?
- सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन की जांच की जाएगी।
- आवेदन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा।
- इंटरव्यू के दौरान सभी जरूरी मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सरकारी, अर्ध-सरकारी, पीएसयू या स्वायत्त संस्थानों में काम कर रहे उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जमा करना होगा।
- उम्मीदवारों का अंतिम चयन इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
इतना मिलेगा वेतन
|पद
|वेतनमान
|अनुमानित वार्षिक पैकेज (CTC)
|सीनियर ऑपरेशन मैनेजर - मानसिक स्वास्थ्य
|35,000 - 65,000
|10.07 लाख
|असिस्टेंट जनरल मैनेजर - मानसिक स्वास्थ्य
|60,000 - 90,000
|17.06 लाख
|असिस्टेंट जनरल मैनेजर - लाइफपाथ
|60,000 - 90,000
|17.78 लाख
|एसोसिएट जनरल मैनेजर - स्वास्थ्य सेवाएं
|70,000 - 95,000
|20.69 लाख
|एसोसिएट जनरल मैनेजर - उपभोक्ता उत्पाद
|70,000 - 95,000
|20.69 लाख
|सीनियर मैनेजर - ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट
|60,000 - 1,80,000
|18.54 लाख
|डिप्टी जनरल मैनेजर - ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट
|70,000 - 2,00,000
|21.57 लाख
|मैनेजर - कानूनी विभाग
|50,000 - 1,60,000
|15.50 लाख
|डिप्टी जनरल मैनेजर - फार्मा रिटेल
|70,000 - 2,00,000
|21.57 लाख
|डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - फार्मा रिटेल
|80,000 - 2,20,000
|24.61 लाख
|डिप्टी जनरल मैनेजर - आईटी
|70,000 - 2,00,000
|21.57 लाख
|डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - मानव संसाधन
|80,000 - 2,20,000
|24.61 लाख
|एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - मानव संसाधन
|90,000 - 2,40,000
|27.65 लाख
|डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - कंपनी सचिव
|80,000 - 2,20,000
|24.61 लाख
|एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - सिविल
|90,000 - 2,40,000
|27.65 लाख
|एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - वित्त
|90,000 - 2,40,000
|27.65 लाख
|वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO)
|1,00,000 - 2,60,000
|30.70 लाख
|वाइस प्रेसिडेंट - फार्मा रिटेल
|समेकित वेतन
|अनुभव और योग्यता के अनुसार
|वाइस प्रेसिडेंट - प्रोडक्ट मार्केटिंग
|समेकित वेतन
|अनुभव और योग्यता के अनुसार