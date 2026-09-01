एचएलएल वैकेंसी 2026: अलग-अलग विभागों में चल रही है भर्ती, सीटीसी 30.70 लाख तक, क्या है पदानुसार योग्यता?

सीनियर ऑपरेशन मैनेजर - मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग/ऑपरेशंस में एमबीए संबंधित क्षेत्र में 6 साल

असिस्टेंट जनरल मैनेजर - मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग/ऑपरेशंस में एमबीए संबंधित क्षेत्र में 12 साल

असिस्टेंट जनरल मैनेजर - लाइफपाथ विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग में एमबीए स्वास्थ्य सेवा/ट्रेनिंग में 12 साल

एसोसिएट जनरल मैनेजर - स्वास्थ्य सेवाएं विज्ञान में स्नातक + मार्केटिंग में एमबीए स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल शिक्षा में 18 साल

एसोसिएट जनरल मैनेजर - उपभोक्ता उत्पाद मार्केटिंग में एमबीए/पीजी डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र में 18 साल

सीनियर मैनेजर/डिप्टी जनरल मैनेजर - ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मानव संसाधन में एमबीए/पीजीडीएम सीनियर मैनेजर: 10 साल, डीजीएम: 12 साल

मैनेजर - कानूनी विभाग एलएलबी कॉर्पोरेट कानून और अनुबंध में 8 साल

डिप्टी जनरल मैनेजर/डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - फार्मा रिटेल बी.फार्म/बीटेक + मार्केटिंग/ऑपरेशंस में एमबीए डीजीएम: 12 साल, डीवीपी: 15 साल

डिप्टी जनरल मैनेजर - आईटी कंप्यूटर साइंस/आईटी में बीई/बीटेक आईटी क्षेत्र में 12 साल

डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट/एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - मानव संसाधन मानव संसाधन में एमबीए/पीजीडीएम डीवीपी: 15 साल, एवीपी: 18 साल

डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट - कंपनी सचिव एसीएस कंपनी सचिवीय काम में 15 साल

एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - सिविल सिविल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक निर्माण और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 18 साल

एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - वित्त सीए/सीएमए वित्त और लेखा में 18 साल

वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी सीए/सीएमए वित्त, लेखा, बजट और टैक्स में 20 साल

वाइस प्रेसिडेंट - फार्मा रिटेल बी.फार्म/बीटेक/विज्ञान में स्नातक + एमबीए कुल 20 साल, फार्मा रिटेल में 7 साल का नेतृत्व अनुभव