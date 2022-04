UPSSSC Jobs 2022: PET के आधार पर हो रही पहली भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख हो गई है जारी, जानें आयोग की अन्य भर्तियों को लेकर क्या है अपडेट

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राज्य में कई विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है। आयोग द्वारा राज्य में ग्रुप C के भी कई पदों पर भर्ती की जाती है और आयोग ने इन भर्तियों में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। दरअसल आयोग की ग्रुप C की भर्तियों में अब सिर्फ प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकते हैं। UPSSSC द्वारा कुछ समय पहले जारी किए गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा कई पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से कई भर्तियों के लिए आयोग ने चयन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है और बाकी के लिए भी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप सफलता डॉट कॉम पर चल रहे कई खास बैच और फ्री कोर्सेस की मदद ले सकते हैं। यहां पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स विषय के लिए भी कई फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप इस FREE Current Affairs - Download Now लिंक पर क्लिक कर इन फ्री क्लासेस की मदद ले सकते हैं और सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा सकते हैं।