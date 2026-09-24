डीआरडीओ भर्ती 2026: बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए अप्रेंटिस की भर्ती, कब तक करें आवेदन? जानें रिक्तियां

कैसे होगा चयन?

PXE अप्रेंटिस भर्ती 2026 में सबसे पहले आवेदनों की जांच की जाएगी और संबंधित योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को PXE, चांदीपुर में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।



चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर और अन्य जरूरी जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। ईमेल से मिले ऑफर लेटर को डाउनलोड और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। गलत या अमान्य ईमेल आईडी के कारण ईमेल नहीं मिलने या स्पैम/बल्क फोल्डर में चले जाने के लिए PXE जिम्मेदार नहीं होगा।