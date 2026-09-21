बीएसएफ: एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की उत्तर कुंजी जारी, 23 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

BSF ASI Steno, HC Ministerial: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एएसआई (स्टेनो) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल खोल दिया गया है।

विज्ञापन





बीएसएफ की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, डायरेक्ट एंट्री और एलडीसीई के माध्यम से एएसआई (स्टेनो) और एचसी (मिनिस्टीरियल) परीक्षा 2024 देने वाले उम्मीदवार अब परीक्षा के सवालों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।