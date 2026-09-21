बीएसएफ: एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की उत्तर कुंजी जारी, 23 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति
BSF ASI Steno, HC Ministerial Answer Key: बीएसएफ ने एएसआई स्टेनो और एचसी मिनिस्टीरियल परीक्षा 2024 के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल खोल दिया है। उम्मीदवार 21 सितंबर दोपहर 3 बजे से 23 सितंबर रात 11:55 बजे तक परीक्षा के सवालों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
विस्तार
BSF ASI Steno, HC Ministerial: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एएसआई (स्टेनो) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल खोल दिया गया है।
बीएसएफ की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, डायरेक्ट एंट्री और एलडीसीई के माध्यम से एएसआई (स्टेनो) और एचसी (मिनिस्टीरियल) परीक्षा 2024 देने वाले उम्मीदवार अब परीक्षा के सवालों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
कब से कब तक खुला रहेगा आपत्ति पोर्टल?
- बीएसएफ ने बताया है कि ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पोर्टल 21 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे से 23 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा।
- उम्मीदवारों को इसी अवधि के दौरान परीक्षा के किसी सवाल को लेकर आपत्ति है तो वह पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
- ध्यान रहे कि यह आपत्ति पोर्टल बीएसएफ के नॉन-जीडी कैडर के सभी पदों के लिए लागू नहीं है।
किन उम्मीदवारों के लिए है सुविधा?
यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए है, जिन्होंने निम्न परीक्षाओं में हिस्सा लिया था:
- एएसआई (स्टेनो) और एचसी (मिनिस्टीरियल) परीक्षा 2024 - डायरेक्ट एंट्री
- एएसआई (स्टेनो) और एचसी (मिनिस्टीरियल) परीक्षा 2024 - एलडीसीई
इन परीक्षाओं का आयोजन 1 से 3 सितंबर 2026 और 18 सितंबर 2026 को किया गया था।
कहां दर्ज कराएं आपत्ति?
- उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज कराने का लिंक बीएसएफ की भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।
- उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट से संबंधित लिंक खोल सकते हैं और परीक्षा के सवालों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
इन तारीखों का रखें ध्यान
|जानकारी
|तारीख/समय
|परीक्षा की तारीख
|1 से 3 सितंबर और 18 सितंबर 2026
|आपत्ति पोर्टल शुरू
|21 सितंबर 2026, दोपहर 3 बजे
|आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख
|23 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे
|आपत्ति का माध्यम
|ऑनलाइन
|वेबसाइट
|rectt.bsf.gov.in
उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। अगर किसी सवाल को लेकर आपत्ति है, तो तय समय सीमा के भीतर बीएसएफ के आधिकारिक पोर्टल पर उसे दर्ज करा दें।