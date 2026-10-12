लाखों अभ्यर्थियों को झटका: बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा टली, 25 अक्तूबर को होनी थी, जारी हुआ नोटिस

बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। परीक्षा पहले 25 अक्तूबर 2026 को आयोजित होनी थी। अब इस तारीख पर परीक्षा नहीं होगी। नई परीक्षा तिथि को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि वे नई तारीख की घोषणा तक अपनी तैयारी जारी रखें और आयोग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना पर नजर रखें।

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