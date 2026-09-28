नौकरी: 10वीं-12वीं पास के लिए असम राइफल्स में भर्ती, 354 पदों पर आवेदन शुरू, कब तक और कौन भर सकता है फॉर्म?

Assam Rifles Recruitment 2026: असम राइफल्स ने तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती रैली 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप सी के कुल 354 तकनीकी और ट्रेड्समैन पदों को भरा जाएगा। इनमें वारंट ऑफिसर, राइफलमैन और हवलदार के पद शामिल हैं।

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इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली का आयोजन 23 नवंबर 2026 से आगे शुरू होने की संभावना है। रैली के लिए केंद्र जोरहाट या डिब्रूगढ़, असम बताए गए हैं।