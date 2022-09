{"_id":"631db36721187a4426092544","slug":"digital-marketing-2022-unemployment-will-be-reduced-due-skill-development-you-can-also-prepare-with-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Digital Marketing 2022: स्किल डेवलपमेंट से कम होगी बेरोजगारी, इस शार्ट-टर्म कोर्स से आप भी कर सकते हैं तैयारी","category":{"title":"Jobs","title_hn":"नौकरी","slug":"jobs"}}

Published by: Shobhit Shukla Updated Sun, 11 Sep 2022 03:37 PM IST

सफलता के इस शार्ट टर्म कोर्स के साथ निखारें अपनी स्किल :

मिल रही है शानदार सैलरी वाली नौकरी :

सफलता के साथ बनाएं अपना करियर :

भारत समेत पूरी दुनिया में आज बेरोजगारी एक विकराल समस्या बनती जा रही है। लाखों युवा इसकी वजह से काफी परेशान भी हैं। 'द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी' के मुताबिक वर्तमान समय में देश में बेरोजगारीदर 7.3 प्रतिशत है। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में युवाओं को रोजगार ना मिलने का एक प्रमुख कारण उनके अंदर स्किल्स की कमी भी है। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकता है। अगर आप भी बेरोजगारी की खाई से निकलकर बेहद ही कम समय में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सफलता डॉट कॉम द्वारा शुरू किए गए स्किल डेवेलपमेंट कोर्स से जरूर जुड़ना चाहिए। दरअसल आज पूरी दुनिया डिजिटिलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। देश विदेश के बाजार में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग में दक्ष बनाने के लिए एक खास स्किल डेवलपमेंट कोर्स की शुरुआत की है। जिसे आप भी इस लिंक- Join Now पर क्लिक करके आसानी से ज्वॉइन कर सकते हैं और घर बैठे इस कोर्स की सहायता से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं।सफलता के द्वारा शुरू किए गए खास Digital Marketing Course में आपको डिजिटल मार्केटिंग की सभी बेसिक बातों से परिचित कराया जाता है और गूगल सर्टिफाइड एक्सपीरियंसड फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही आपको सीखने के लिए 9 मॉड्यूल्स और 40 से भी अधिक लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से सीखने का मौका तथा इनके मास्टर क्लास सेशन्स में भी शामिल होने का मौका मिलता है। तो देर किस बात की आज ही इस कोर्स से जुड़े और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। आप ऊपर दिए गए Digital Marketing Course के लिंक पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं।सफलता के इस खास कोर्स से जुड़ने वाले कई युवाओं ने शानदार सैलरी वाली नौकरी हासिल की है। यूपी के नोएडा शहर में रहने वाली प्रियांशी अग्रवाल ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सफलता के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन लिया। जिसे पूरा करने के बाद उन्हें शहर की ही HDFC बैंक में दो लाख से अधिक का पैकेज के साथ पहली नौकरी मिल गई। सफलता द्वारा शुरू किए गए इस खास कोर्स में एडमिशन लेने के लिए युवाओं के पास किसी खास डिग्री का होना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए आप आज ही इस कोर्स में एडमिशन लें और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर एक शानदार सैलरी वाली नौकरी के सपने को पूरा करें।अगर आप भी 12वीं या ग्रैजुएशन कर चुके हैं लेकिन अपने करियर को लेकर तमाम तरह की चिंताओं से घिरे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता ने युवाओं की मदद के लिए कई प्रोफेशनल और स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्सेस की शुरुआत की है जहां से आप घर बैठे खुद को एक किसी फील्ड का प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहां ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई कोर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी सफलता पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोर्सेस हैं। यहां से पढ़कर सैकड़ों युवाओं ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में शानदार नौकरियां हासिल की हैं। अगर आप भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें और अपनी पसंद के मुताबिक कोर्स में एडमिशन लीजिए जिसके बाद आपको सफलता की फैकल्टी ना केवल आपको प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार करेगी बल्कि वो आपका सही करियर चुनने में मार्गदर्शन भी करेगी। आप अपनेफोन मेंडाउनलोड कर भी इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।