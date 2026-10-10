नौकरी: एम्स रेवाड़ी में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, एक लाख से ज्यादा वेतन; कैसे करें आवेदन?

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रेवाड़ी ने वर्ष 2026 के लिए समूह-ए संकाय भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या एफएसी./02/2026 के तहत एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 15 पदों को भरा जाएगा। यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। भर्ती में विभिन्न चिकित्सा विभागों के पद शामिल हैं। इनमें एनेस्थिसियोलॉजी, शरीर रचना, जीव रसायन, सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोचिकित्सा और रेडियोलॉजी जैसे विभाग शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

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