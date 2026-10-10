नौकरी: एम्स रेवाड़ी में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, एक लाख से ज्यादा वेतन; कैसे करें आवेदन?
AIIMS Rewari Recruitment 2026: एम्स रेवाड़ी ने वर्ष 2026 में समूह-ए संकाय के 15 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के 8 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, विभागवार रिक्तियां, शुल्क और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
विस्तार
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रेवाड़ी ने वर्ष 2026 के लिए समूह-ए संकाय भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या एफएसी./02/2026 के तहत एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 15 पदों को भरा जाएगा। यह संस्थान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। भर्ती में विभिन्न चिकित्सा विभागों के पद शामिल हैं। इनमें एनेस्थिसियोलॉजी, शरीर रचना, जीव रसायन, सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोचिकित्सा और रेडियोलॉजी जैसे विभाग शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन की अंतिम तारीख और शुल्क क्या है?
- एम्स रेवाड़ी की इस भर्ती के लिए अधिसूचना 8 अक्टूबर 2026 को जारी की गई।
- आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2026 है।
- सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2,400 रुपये देने होंगे।
- दी गई जानकारी के अनुसार, इन दोनों वर्गों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने पर शुल्क वापस किया जाएगा।
- दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट है।
- शुल्क का भुगतान रेवाड़ी में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा, जो निदेशक, एम्स रेवाड़ी के नाम पर बनेगा।
आयु सीमा और वेतन कितना मिलेगा?
- इस भर्ती में सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आयु की गणना 7 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।
- आरक्षित वर्गों और पात्र उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष है।
- जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों, सरकारी कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार 5 वर्ष की छूट दी गई है। हालांकि, छूट के बाद अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- एसोसिएट प्रोफेसर का वेतनमान 1,38,300 से 2,09,200 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1,01,500 से 1,67,400 रुपये है। इसके अलावा संस्थान के नियमों के अनुसार लागू भत्ते भी मिलेंगे।
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या चाहिए?
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए संबंधित विषय में मान्य चिकित्सा योग्यता के साथ एमडी, एमएस या डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर योग्यता और डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव जरूरी है। शरीर रचना, जीव रसायन और शरीर क्रिया विज्ञान जैसे गैर-चिकित्सा विषयों के लिए संबंधित मास्टर डिग्री, पीएचडी और निर्धारित अनुभव की शर्तें लागू होंगी। एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए संबंधित विषय की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ अधिक शिक्षण या अनुसंधान अनुभव जरूरी है। सामान्य तौर पर छह वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जबकि कुछ सुपर स्पेशियलिटी विषयों में अलग मानदंड लागू हो सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपने विषय की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें और चयन कैसे होगा?
- योग्य उम्मीदवार एम्स रेवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट https://aiimsrewari.edu.in/ से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। निर्धारित प्रारूप भरने के बाद शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, अंकपत्रों, जन्मतिथि के प्रमाण, अनुभव प्रमाणपत्र, चिकित्सा पंजीकरण और लागू होने पर श्रेणी प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट और पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें भी लगानी होंगी।
- सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवारों को आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र देना पड़ सकता है।
- पूरा आवेदन रजिस्ट्रार, आयुष ब्लॉक, भूतल, एम्स, माजरा, रेवाड़ी, हरियाणा–123102 के पते पर डाक या हाथ से 7 नवंबर 2026 तक पहुंच जाना चाहिए।
- चयन आमने-सामने साक्षात्कार के आधार पर होगा।
- जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की छंटनी हेतु लिखित परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है।