झारखंड: पश्चिम सिंहभूम में लूट, गोलीबारी और चोरी के प्रयास के तीन मामलों का खुलासा, कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटनाओं में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं।आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पश्चिम सिंहभूम के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पहली घटना जेटेया थाना क्षेत्र के कोटगढ़ चौक के पास 5 अक्तूबर की शाम घटी थी। वहां विभीषण तिरिया अपनी मोटरसाइकिल रोककर मोबाइल पर बात कर रहे थे। उसी समय पल्सर बाइक पर सवार बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और विरोध करने पर कट्टे से गोली चला दी। गोली उनके कान के पास से छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। इस संबंध में 6 अक्तूबर को जेटेया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।दूसरी घटना, नोवामुंडी थाना क्षेत्र स्थित पचायसाई की है, जहां रुपेश ठाकुर के मुर्गी फार्म में बदमाशों ने घुसकर सुरक्षा गार्ड को हथियार के बल पर बंधक बनाने की कोशिश की। वहां रुपये नहीं मिलने पर बदमाशों ने दराज को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में भी 6 अक्तूबर को नोवामुंडी थाना में मामला दर्ज किया गया था। वहीं तीसरी वारदात तांतनगर थाना क्षेत्र में 6 अक्तूबर को हुई, जहां पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा निवासी इमामुद्दीन अंसारी की गर्दन पर चापड़ रखकर छह हजार रुपये नकद और खाने-पीने का सामान लूट लिया गया था। इस मामले में 8 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज हुई थी।इन वारदात के त्वरित उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किरीबुरू के अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनिल चातर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है।