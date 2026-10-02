झारखंड: अफीम खेती के आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, ढोल-नगाड़े बजाकर चिपकाया इश्तेहार; अब कुर्की की चेतावनी

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पुलिस के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के टटरा गांव निवासी कमल किशोर की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने 25 नवंबर 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के लुटु गांव निवासी दीपक उरांव (पिता बोया उरांव), रमेश उरांव (पिता कल्लु उरांव), लालु कुमार भारती (पिता बालो भुईयां) और फनटुश उरांव (पिता स्व. लालदेव उरांव) को आरोपी बनाया था। इन सभी पर अवैध रूप से अफीम और पोस्ता की खेती करने के लिए जमीन की जोत-कोड़ करने का गंभीर आरोप है।ये भी पढ़ें-मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ वारंट भी तामील कराया था और उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। जब आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो चतरा न्यायालय ने उनके खिलाफ इश्तेहार निर्गत कर दिया। इसके बाद सदर थाना पुलिस लुटु तिलैया गांव पहुंची। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ घोषणा करते हुए फरार आरोपियों के मकानों पर न्यायालय का इश्तेहार चस्पा कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में कोर्ट में सरेंडर नहीं करने की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।