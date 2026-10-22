झारखंड: 23 अक्तूबर को रांची पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, संगठन की मजबूती व सियासी रणनीति पर होगा मंथन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दो दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा में तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 23 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वह प्रदेश भाजपा की नवगठित कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे। लंबे समय बाद रांची में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जा रही है। ऐसे में पार्टी के लिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन और कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। इस दौरान नितिन नबीन के दौरे से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

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बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नितिन नबीन प्रदेश की नवगठित कार्यसमिति की बैठक में शामिल होकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे।

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आदित्य साहू ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी की प्राथमिकता केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की मौजूदा सरकार जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी कर रही है। भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने व्यापक तैयारियां की हैं। माना जा रहा है कि बैठक में संगठनात्मक विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी।