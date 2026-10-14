फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Jharkhand: Two gas cylinders recovered from the forests of Budha Pahad a former Maoist stronghold

झारखंड: माओवादियों के पुराने गढ़ बूढ़ा पहाड़ के जंगल से दो गैस सिलिंडर बरामद, जांच में जुटी पुलिस.

Wed, 14 Oct 2026 03:42 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 14 Oct 2026 03:42 PM IST
सार

गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में तुरेर गांव के समीप जंगल से सुरक्षाबलों ने दो गैस सिलिंडर बरामद किए। सीआरपीएफ और गढ़वा पुलिस गुप्त सूचना पर अभियान चला रही थी। सिलिंडरों के स्रोत और उद्देश्य की जांच जारी है।

 

विज्ञापन
Jharkhand: Two gas cylinders recovered from the forests of Budha Pahad a former Maoist stronghold
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में तुरेर गांव के समीप घने जंगल से सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने दो गैस सिलिंडर बरामद किए हैं। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया। अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और गढ़वा पुलिस की टीम शामिल थी। सुरक्षाबलों ने दोनों सिलिंडरों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सिलिंडर जंगल में किसने और किस उद्देश्य से रखे थे।

विज्ञापन


गुप्त सूचना पर जंगल में छापेमारी
बड़गड़ थाना प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने तुरेर गांव के समीप जंगल में सावधानीपूर्वक छापेमारी की। इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी लेने के दौरान घने जंगल में दो गैस सिलिंडर मिले। किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जवानों ने आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए और दोनों सिलिंडरों को अपने संरक्षण में ले लिया। थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस बरामदगी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सिलिंडर जंगल के भीतर कैसे पहुंचे और उन्हें वहां रखने के पीछे क्या उद्देश्य था।
विज्ञापन


माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना रहा है बूढ़ा पहाड़
बूढ़ा पहाड़ और इसके आसपास का विशाल जंगल कभी माओवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों के कारण यह क्षेत्र लंबे समय तक माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना रहा। उस दौरान पहाड़ी रास्तों पर उग्रवादियों द्वारा सिलिंडर बम और प्रेशर बम लगाए जाने की घटनाएं भी सामने आती थीं। इसके कारण सुरक्षाबलों को अभियान चलाते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती थी। क्षेत्र में मुठभेड़ और गोलीबारी की कई घटनाएं भी हुई थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: पेपर लीक मामले में दो आरोपियों को राहत नहीं, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका


पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
सुरक्षाबलों के लगातार अभियानों के बाद क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। ऐसे में तुरेर गांव के समीप जंगल से दो गैस सिलिंडर मिलने के बाद पुलिस उनके स्रोत और इस्तेमाल के संभावित उद्देश्य की जांच कर रही है।

हालांकि, पुलिस प्रशासन के अनुसार, बरामद सिलिंडरों का माओवादी गतिविधियों या किसी अन्य आपराधिक घटना से संबंध होने की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सिलिंडर जंगल में किस उद्देश्य से रखे गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed