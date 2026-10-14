झारखंड: बच्चा चोर होने के शक में युवक की हत्या, दो आरोपित गिरफ्तार; पीट-पीटकर मार डाला था

झारखंड के रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के दुल्ली गांव स्थित करमकोचा जंगल में राम कच्छप लोहरा की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा और मृतक का कंबल भी बरामद किया है।

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पुलिस ने इस मामले में दुल्ली गांव के करमकोचा टोला निवासी 26 वर्षीय जीतवाहन उरांव और मंडल मुंडा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बच्चा चोर होने के संदेह में राम कच्छप लोहरा की हत्या करने की बात कबूल की है। मैक्लुस्कीगंज थाना प्रभारी धनंजय बैठा ने बताया कि आरोपितों को राम कच्छप लोहरा के बच्चा चोर होने का संदेह था। इसी शक में उन्होंने डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।गत चार अगस्त को करमकोचा जंगल से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया था। बाद में मांडर थाना क्षेत्र के बांसजाड़ी निवासी लक्ष्मी देवी ने शव की पहचान अपने पुत्र राम कच्छप लोहरा के रूप में की थी। इसके बाद मैक्लुस्कीगंज थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि हत्या के बाद मृतक की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने शव को दुल्ली गांव के करमकोचा जंगल में फेंक दिया था। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और मृतक का कंबल बरामद कर लिया।

वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खलारी डीएसपी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। इसमें खलारी और मैक्लुस्कीगंज थानों के पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। विशेष दल ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया।