झारखंड: भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का सम्मानजनक स्थानांतरण, जामडीह आरओबी का रास्ता साफ

नीमडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग-18 (पुराना एनएच-33) पर जामडीह रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पास स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का सम्मानजनक तरीके से स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके साथ ही आरओबी को चालू करने का रास्ता साफ हो गया है। एनएच-18 के परियोजना निदेशक दिलीप पात्रा ने बताया कि एक पखवाड़े के भीतर जामडीह आरओबी के एक लेन पर वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। इस लेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके चालू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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परियोजना निदेशक के अनुसार, नवंबर के अंत तक पितकी आरओबी के दूसरे लेन को भी पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, श्यामनगर और जामडीह आरओबी के दूसरे लेन पर अगले साल जनवरी तक आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। सभी आरओबी के दोनों लेन चालू होने के बाद घोड़ानेगी से चास मोड़ तक नवनिर्मित सड़क पर यातायात सुगम हो जाएगा।

स्थानीय ग्रामीण भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के स्थानांतरण के लिए सहमत थे, लेकिन उनकी मांग थी कि प्रतिमा को भव्य चबूतरे और छत के साथ स्थापित किया जाए। प्रशासन और परियोजना अधिकारियों के सहयोग से इस मुद्दे का समाधान कर लिया गया है।

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चांडिल-पुरुलिया रेलखंड पर स्थित जामडीह रेलवे फाटक से ट्रेनों के गुजरने के दौरान बार-बार फाटक बंद करना पड़ता है। इससे एनएच-18 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम का सबसे अधिक असर एंबुलेंस से अस्पताल जाने वाले मरीजों और परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों पर पड़ता था।

परियोजना निदेशक दिलीप पात्रा ने स्वीकार किया कि कुछ प्रशासनिक और अन्य कारणों से परियोजना के निर्माण में देरी हुई है। हालांकि, अब निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। आरओबी के पूरी तरह चालू होने से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।