रामगढ़ हत्याकांड: अवैध संबंध के शक में पत्नी ने रची हत्या की साजिश, चार आरोपी गिरफ्तार

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मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कटुआ बेड़ा गांव निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। वह रामगढ़ शहर में किराए के मकान में रहता था। रोहित और उसकी पत्नी अंजू देवी (32) अरगड़ा में दुर्गा पूजा उत्सव में गए थे। वहां कथित तौर पर उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद रोहित लापता हो गया था। 21 अक्तूबर की सुबह गिद्दी-नैसराय रोड पर परसा नाला के पास उसका शव मिला। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मांडू (कुजू) पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। यह मामला मृतक के भाई करण कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ था।रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि हत्या के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उप-मंडल पुलिस अधिकारी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया था। जांच के दौरान तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले। इनसे संकेत मिला कि रोहित की हत्या उसकी पत्नी अंजू देवी ने की थी। इसमें उसकी सास सुंदरी देवी (51), साला दिनेश्वर प्रजापति (26) और मोहम्मद शौकत अंसारी (35) भी शामिल थे।पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुजू चौकी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी। पुलिस ने अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया खून से सना लकड़ी का पटरा और एक दुपट्टा जब्त किया है। सभी चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को संदेह है कि पत्नी के कथित विवाहेतर संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़े ही हत्या का मकसद थे।