{"_id":"628ebe41f0cf7d426452e94c","slug":"police-arrested-six-accused-in-sahibganj-teenager-rape-case-jharkhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"jharkhand News: साहिबगंज किशोरी दुष्कर्म मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए छह आरोपी, एक की तलाश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 26 May 2022 05:09 AM IST