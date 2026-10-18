झारखंड में मौसम का यू-टर्न: प्रदेश में बढ़ेगी ठंड, अगले तीन दिनों में दो से तीन डिग्री तक गिरेगा तापमान

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इससे पहले शनिवार शाम रांची में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर और शाम को भी राजधानी में अच्छी बारिश हुई थी, जिसने मौसम को सुहाना बना दिया था।मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रात के तापमान में कमी आने के साथ लोगों को सुबह और देर शाम हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग ने रांची में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की है।मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में लगातार आ रही इस गिरावट को मौसम वैज्ञानिक राज्य में ठंड के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं।मौसम केंद्र ने आने वाले दिनों में सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा या कुहासा छाने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी। तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने से झारखंड में धीरे-धीरे गुलाबी ठंड का असर बढ़ने की उम्मीद है।