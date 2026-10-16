जामताड़ा: बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, 11 मोबाइल और 12 सिम बरामद

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साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, एक टैब और 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में साइबर डीएसपी अमित रविदास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी है।