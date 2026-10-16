जामताड़ा: बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, 11 मोबाइल और 12 सिम बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 16 Oct 2026 06:54 PM IST
सार
जामताड़ा में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को केवाईसी अपडेट, बिजली बिल और अन्य सेवाओं के नाम पर निशाना बनाते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11 मोबाइल फोन, एक टैब और 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं।
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विस्तार
साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, एक टैब और 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में साइबर डीएसपी अमित रविदास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी है।
गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी
पुलिस ने बताया कि एसपी शंभू कुमार सिंह को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस पुलिस टीम ने पिंडारी रेलवे फाटक के आगे रेलवे की जमीन पर बने एक क्षतिग्रस्त मकान में छापेमारी की और वहां से चार आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुनीत कुमार दास, कपिल दास, सीतेश्वर दास और तनवीर अंसारी के रूप में की गई है।
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स्क्रीन शेयर करवाकर करते थे ठगी
पुलिस जांच के अनुसार, ये सभी आरोपी कथित तौर पर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपी केवाईसी अपडेट, ई-चालान, बिजली बिल, गैस पाइपलाइन और पानी कनेक्शन के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके बाद आरोपी पीड़ितों को मोबाइल पर एपीके फाइल भेजते थे और व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयर करवाकर उनके बैंक खातों से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे।
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इस संबंध में जामताड़ा के साइबर अपराध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे जांच जारी रखी है।
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गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी
पुलिस ने बताया कि एसपी शंभू कुमार सिंह को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इस पुलिस टीम ने पिंडारी रेलवे फाटक के आगे रेलवे की जमीन पर बने एक क्षतिग्रस्त मकान में छापेमारी की और वहां से चार आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुनीत कुमार दास, कपिल दास, सीतेश्वर दास और तनवीर अंसारी के रूप में की गई है।
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स्क्रीन शेयर करवाकर करते थे ठगी
पुलिस जांच के अनुसार, ये सभी आरोपी कथित तौर पर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपी केवाईसी अपडेट, ई-चालान, बिजली बिल, गैस पाइपलाइन और पानी कनेक्शन के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके बाद आरोपी पीड़ितों को मोबाइल पर एपीके फाइल भेजते थे और व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयर करवाकर उनके बैंक खातों से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे।
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इस संबंध में जामताड़ा के साइबर अपराध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे जांच जारी रखी है।