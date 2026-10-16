झारखंड: लोहरदगा में एआई तस्वीर से उपजा विवाद…दो गांव आमने सामने; ट्रैक्टर से जोता खेल मैदान

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विवाद के पीछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर मुख्य कारण बनी। गोपालगंज गांव के खेल मैदान में गुरुवार को फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया था, जिसमें महुवरी गांव के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। आरोप है कि गोपालगंज के कुछ युवकों ने एआई का उपयोग करके महुवरी के कुछ खिलाड़ियों के सिर से बाल गायब कर दिए और उनकी तस्वीर इंटरनेट पर प्रसारित कर दी। इस घटना से महुवरी गांव के लोग अत्यधिक आक्रोशित हो गए और उन्होंने शुक्रवार को ट्रैक्टर लाकर खेल मैदान की जोताई कर दी।मैदान की जोताई किए जाने की जानकारी मिलते ही दोनों गांवों के लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए। महुवरी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि खेल मैदान की भूमि उनकी है, जबकि गोपालगंज के ग्रामीण उस जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भूमि को लेकर दोनों गांवों के बीच पिछले कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। इससे पूर्व भी इस खेल मैदान के संबंध में महुवरी और गोपालगंज के निवासियों के मध्य कई बार हल्का-फुल्का विवाद हो चुका है।कैरो थाना प्रभारी रवि रंजन कुमार, एसआई अमित कुमार मुर्मू, एएसआई रंजन सिंह, गुड्डू शर्मा तथा दिलीप सिंह पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस दल ने आक्रोशित ग्रामीणों से बातचीत करके मामला शांत कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। खेल मैदान की भूमि को ट्रैक्टर से जोतने की शिकायत की जांच की जा रही है और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन अंचल कार्यालय से इस भूमि के विषय में जानकारी ले रहा है।आला अफसर मामले पर नजर रखे हुए हैं। अंचल अमीन दिनेश कुमार ने बताया कि खेल मैदान की यह भूमि अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज है। यह जमीन महुवरी मौजा के अंतर्गत खाता संख्या 135 और प्लॉट संख्या 105 के रूप में अंकित है।