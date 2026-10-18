झारखंड: जामताड़ा के कीर्तन गायक ब्रज किशोर सिंह की सड़क हादसे में मौत, सहयोगी ने भी तोड़ा दम

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वापसी के मार्ग में अंडाल के पास उनकी कार एक बस से टकरा गई। इस हादसे में बिंदापाथर थाना क्षेत्र के खूंटाबांध गांव निवासी ब्रज किशोर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार लाइबनी गांव निवासी उनके सहयोगी हनुमान पंडित ने भी दम तोड़ दिया।दोनों कलाकारों की असामयिक मृत्यु की खबर मिलते ही बांग्ला कीर्तन जगत और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ब्रज किशोर सिंह अपनी मधुर गायकी और कीर्तन के माध्यम से लोगों के बीच एक खास पहचान रखते थे। संगीत एवं भक्ति जगत के लोगों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति माना है। क्षेत्र के निवासियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।इस भीषण हादसे के बाद से ही दोनों मृत कलाकारों के गांवों में सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। गायक ब्रज किशोर सिंह अपने पीछे बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं सहयोगी हनुमान पंडित की मौत की खबर से उनके गांव लाइबनी में मातम छाया हुआ है। क्षेत्र के लोग पीड़ित परिजनों को ढाढ़स बंधाने में लगे हुए हैं।