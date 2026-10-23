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रांची: बांग्लादेश से लड़कियों की तस्करी और देह व्यापार का मामला, ईडी ने दंपती की 3.60 करोड़ की संपत्ति जब्त की

Fri, 23 Oct 2026 09:00 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Fri, 23 Oct 2026 09:00 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांग्लादेश से लड़कियों को अवैध रूप से भारत लाकर देह व्यापार में धकेलने के मामले में आरोपी माइकल जोसफ तिर्की और उसकी पत्नी मोना तिर्की की 3.60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है।

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प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : ANI

विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देह व्यापार के लिए बांग्लादेश से लड़कियों को अवैध रूप से भारत लाने और उन्हें रखने के मामले में आरोपी माइकल जोसफ तिर्की और उसकी पत्नी मोना तिर्की के नाम पर दर्ज 3.60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति जब्त कर ली। जानकारों के अनुसार, इस जब्त संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य पांच करोड़ रुपये से भी अधिक है।
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अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़
जांच एजेंसी के अनुसार, मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब बांग्लादेशी मूल की पीड़िता निपाह अख्तर खुशी 3 जून, 2024 को आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल रही। पीड़िता ने तुरंत पुलिस को आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के आधार पर बरियातु थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वित्तीय हेरफेर और धन शोधन की गंभीर आशंका पाई गई। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2024 में औपचारिक रूप से मामला दर्ज करके विस्तृत जांच आरंभ की।
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मानव तस्करी का पूरा तरीका
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला कि यह गिरोह बांग्लादेशी लड़कियों को भारत में अच्छी नौकरी और बेहतर काम दिलाने का झूठा प्रलोभन देता था। गिरोह लड़कियों को अवैध रास्तों से सीमा पार कराते थे। जांच अधिकारियों के अनुसार, मनीषा नामक महिला ने झूमा नामक एक अन्य महिला की सहायता से 31 मई, 2024 की आधी रात को जंगल के रास्ते से निपाह को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराई थी। भारत में प्रवेश कराने के बाद आरोपियों ने निपाह को सबसे पहले बाली रिसॉर्ट में दो दिन तक ठहराया। इसके बाद, आरोपियों ने उसे एक अपार्टमेंट में भेज दिया, जहां परवीन और झूमा नाम की दो अन्य बांग्लादेशी युवतियां पहले से मौजूद थीं।
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अवैध कमाई से संपत्ति निर्माण
जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी माइकल जोसफ तिर्की और उसकी पत्नी मोना रांची लाई जाने वाली इन बांग्लादेशी युवतियों के रहने और उनकी सभी व्यवस्थाओं को संभालते थे। इस अवैध काम को अंजाम देने के बदले में दोनों आरोपियों को भारी मात्रा में रकम मिलती थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि दंपती ने इस अवैध कमाई से अर्जित धन का इस्तेमाल अचल संपत्तियों को खरीदने में किया था। ईडी ने अब कागजी मूल्यांकन के आधार पर तिर्की दंपती की 3.60 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को पूरी तरह से जब्त कर लिया है।
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