झारखंड: बीसीसीएल ने बदली दशहरा की छुट्टियां, 19 और 20 अक्तूबर को पूर्ण अवकाश

विज्ञापन

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्रबंधन ने दुर्गापूजा के त्योहारी सीजन को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए दशहरा की छुट्टियों की तारीखों में आंशिक संशोधन किया है। कर्मचारियों की सुविधा और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, अन्य सभी दफ्तरों और खनन परियोजनाओं में 19 और 20 अक्तूबर को सवैतनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले बीसीसीएल ने दशहरा की छुट्टी के लिए 20 और 21 अक्तूबर की तारीखें निर्धारित की थीं।