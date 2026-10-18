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झारखंड: बीसीसीएल ने बदली दशहरा की छुट्टियां, 19 और 20 अक्तूबर को पूर्ण अवकाश

Sun, 18 Oct 2026 12:10 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sun, 18 Oct 2026 12:10 PM IST
सार

दुर्गापूजा और दशहरा के त्योहार को देखते हुए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने कर्मचारियों की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया है। अब कंपनी के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और खनन परियोजनाओं में 19 और 20 अक्तूबर को सवैतनिक अवकाश रहेगा। पहले यह छुट्टी 20 और 21 अक्तूबर के लिए तय की गई थी।

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BCCL Changes Dussehra Holiday Dates Employees Get Paid Leave On October 19 And 20
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्रबंधन ने दुर्गापूजा के त्योहारी सीजन को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए दशहरा की छुट्टियों की तारीखों में आंशिक संशोधन किया है। कर्मचारियों की सुविधा और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, अन्य सभी दफ्तरों और खनन परियोजनाओं में 19 और 20 अक्तूबर को सवैतनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले बीसीसीएल ने दशहरा की छुट्टी के लिए 20 और 21 अक्तूबर की तारीखें निर्धारित की थीं।
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ट्रेड यूनियनों की मांग पर हुआ बदलाव
त्योहार के दौरान कर्मचारियों की भावनाओं और महानवमी के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने बीसीसीएल प्रबंधन से छुट्टियों की तिथियों में संशोधन करने का विशेष आग्रह किया था। यूनियनों ने मांग उठाई थी कि महानवमी और विजयादशमी जैसे मुख्य अवसरों पर ही पूर्ण अवकाश घोषित किया जाए, ताकि कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ त्योहार का आनंद उठा सकें।
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यूनियनों के इस आग्रह पर गंभीरता से विचार करने के बाद प्रबंधन ने छुट्टियों की पूर्व निर्धारित सूची में बदलाव करने का निर्णय लिया। इस नए और संशोधित आदेश के अनुसार, अब 19 अक्तूबर को महानवमी और 20 अक्तूबर को विजयादशमी के अवसर पर बीसीसीएल की सभी इकाइयों में पूर्ण अवकाश रहेगा।

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सभी विभागों को जारी किया गया निर्देश
बीसीसीएल प्रबंधन ने इस संशोधित अवकाश आदेश की प्रतियां कंपनी से जुड़े सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रोजेक्ट अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों को भेज दी हैं। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपने परिजनों के साथ त्योहार मनाने में काफी सहूलियत मिलेगी।
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