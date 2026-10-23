झारखंड: ‘विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे राहुल गांधी’, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साधा निशाना

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मंत्री ने कहा कि गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन देश के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। इनसे देश की आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त पर एसआईआर को लेकर झूठे आरोप लगा रहे हैं।हालांकि, वे कोई सबूत देने में विफल रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह चुनाव हारने पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी राज्यों में चुनाव जीतती है तो यह प्रक्रिया अचानक ठीक हो जाती है। राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर 'भीड़तंत्र' के जरिये सत्ता हथियाना चाहते हैं। इससे देश में भ्रम और अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं।एसआईआर का उद्देश्य अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना है। मंत्री ने दावा किया कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से नहीं हटाया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इसके बजाय, वह विदेशों में भी देश की छवि खराब कर रहे हैं।मंत्री ने दावा किया कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा ने गुरुवार को 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' अभियान शुरू किया है। यह पखवाड़े भर चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि विपक्ष कैसे अफवाहें फैला रहा है और युवाओं को गुमराह कर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा है।