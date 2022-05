{"_id":"629591867fe1c860a93e724e","slug":"nepal-air-crash-black-box-recovered-along-with-last-dead-body-in-plane-crash-all-22-people-killed","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nepal Air Crash: विमान हादसे में आखिरी शव के साथ ब्लैक बॉक्स भी बरामद, सभी 22 लोगों ने गंवाई जान ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काठमांडू Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 31 May 2022 09:24 AM IST