भाजपा का हमला: सियासी फायदा उठाने लखीमपुर पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, राजस्थान में युवक की हत्या की सुध नहीं

Updated Sat, 09 Oct 2021 10:47 PM IST

सार भाजपा ने कहा कि लखीमपुर खीरी जाने वाले कांग्रेस नेताओं को पार्टी शासित राज्य राजस्थान में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या नहीं दिखती। उसके किसी नेता ने इस हत्याकांड पर संवेदना तक नहीं जताई।

नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले कांग्रेस नेताओं के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पीड़ित परिवारों से कोई सहानुभूति नहीं है। वे सिर्फ सियासी मौके का लाभ उठाने वहां जा रहे हैं। भाटिया ने कहा, हैरानी की बात है कि लखीमपुर खीरी जाने वाले कांग्रेस नेताओं को पार्टी शासित राज्य राजस्थान में दलित की हत्या नहीं दिखती। कांग्रेस के किसी नेता ने इस हत्याकांड पर संवेदना तक नहीं जताई। राजस्थान सरकार भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।



भाटिया ने कांग्रेस के साथ-साथ सपा नेता अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में असली जंगलराज देखा है, जब एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी में ही एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी मामलों में बिना भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सियासी हंगामे के बीच भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। भाजपा ने राजस्थान के पीलीबंगा में अनुसूचित जाति के युवक की बेरहमी से हत्या करने वालों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कांग्रेस पर सवाल दागे। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों और नेताओं को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है, लेकिन राजस्थान की इस घटना पर मौन हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस भी कानून के तहत काम कर रही है।नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले कांग्रेस नेताओं के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पीड़ित परिवारों से कोई सहानुभूति नहीं है। वे सिर्फ सियासी मौके का लाभ उठाने वहां जा रहे हैं। भाटिया ने कहा, हैरानी की बात है कि लखीमपुर खीरी जाने वाले कांग्रेस नेताओं को पार्टी शासित राज्य राजस्थान में दलित की हत्या नहीं दिखती। कांग्रेस के किसी नेता ने इस हत्याकांड पर संवेदना तक नहीं जताई। राजस्थान सरकार भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने राजस्थान सरकार से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।भाटिया ने कांग्रेस के साथ-साथ सपा नेता अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में असली जंगलराज देखा है, जब एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी में ही एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था, पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी मामलों में बिना भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की है।

