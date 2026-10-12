इंडिया ब्लॉक के नेताओं से क्यों नहीं मिले सीजेआई?: मुलाकात से इनकार की अब बताई वजह, जानें पूरा मामला

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें एक दिन पहले मुलाकात का अनुरोध मिला था। उन्होंने उसी रात पत्र का जवाब दिया और उसमें उन कारणों को बताया, जिनकी वजह से वह मुलाकात नहीं कर सकेंगे। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में उन कारणों का विस्तार से खुलासा नहीं किया। ऐसे में मुलाकात नहीं हो पाने के पीछे की सटीक वजह उनके बयान से स्पष्ट नहीं होती।

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#WATCH | Delhi | On INDIA Bloc's protest march and their demand to meet him, Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant says, "I received a letter yesterday regarding a meeting request, and I responded to it last night, outlining the reasons why I will be unable to meet..." He also says, "The Supreme Court's doors are open to everyone. Any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. Every Indian citizen has the right to approach the court, and we will hear their concerns and grant whatever is due under the law." विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 12, 2026

सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहा?

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। कोई भी आम नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत तक पहुंचने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है।



सीजेआई ने कहा कि अदालत लोगों की चिंताओं को सुनेगी और कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह राहत दी जाएगी। उनके मुताबिक, अदालत में अपनी बात रखने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह उन्होंने मुलाकात के अनुरोध से अलग अदालत में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर जोर दिया।इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सीजेआई से मिलने का अनुरोध किया था। इसी बीच गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकालने का मुद्दा भी सामने आया। सीजेआई के बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने मुलाकात के अनुरोध पर जवाब दिया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मुलाकात का अनुरोध किस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।