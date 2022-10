Bomb Threat in Plane: जब ईरानी विमान में बम की सूचना से मचा हड़कंप, वायुसेना ने घेरा पर नहीं माना पायलट

आज सुबह भारतीय हवाई क्षेत्र में अचानक हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान से चीन जा रहे विमान में बम की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों व वायुसेना (IAF) हाईअलर्ट मोड में आ गईं। वायुसेना ने अलर्ट मिलते ही अपने दो लड़ाकू विमान उसके पीछे लगा दिए थे।पायलट विमान को दिल्ली में उतारना चाहता था, लेकिन उसे जयपुर या चंडीगढ़ में उतरने को कहा गया, इस पर वह नहीं माना।

On Oct 3, intimation was received of a bomb scare on an aircraft bearing Iranian registration, when it was transiting through Indian airspace. IAF fighter aircraft were scrambled, which followed the aircraft at a safe distance: IAF (1/3) pic.twitter.com/MUWyKC8VLp

Delhi | At around 9.25 am we were informed of a bomb scare after which we put our teams in a stand-by position but the flight did not land. We were given an all-clear message at 10.05am by security: Sanjay Tomar, Deputy Chief Fire officer on bomb scare on Tehran-China flight pic.twitter.com/O7T1syrFOX