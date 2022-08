West Bengal: ममता मंत्रिमंडल में आज फेरबदल, जानिए बाबुल सुप्रियो समेत कौन-कौन बनेंगे मंत्री

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपने मंत्रिमंडल में बदलाव कर रही हैं। तृणमूल मंत्रिमंडल में नौ सदस्यों को शामिल किए जाने की संभावना है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा से टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो शामिल हैं।

West Bengal | Nine ministers are to be sworn into West Bengal cabinet after the reshuffle. Babul Supriyo, Partha Bhowmick, Snehasis Chakraborty, and others to be inducted into the state cabinet