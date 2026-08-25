पीएम मोदी की सप्तधारा का संदेश घर-घर पहुंचाएगी भाजपा: संबित पात्रा बोले- सही लक्ष्य से उज्ज्वल होगा भविष्य

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भारत को सटीक, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ उत्पाद बनाने वाला देश बनाने का लक्ष्य।

किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और रासायनिक मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर।

एक साल में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की प्रधानमंत्री की घोषणा का जिक्र।

देश में आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आंकड़ा केंद्रों के महत्व पर जोर।

तेज रफ्तार रेल, आधुनिक राजमार्ग और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की योजना।

पात्रा ने कहा कि जब सत्य और प्रगति सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो कई बार बाधाएं आती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश भी होती है, लेकिन ‘सप्तधारा’ को रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश को यह भी सोचना चाहिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है और क्या वह दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बचपन की याद का जिक्र करते हुए कहा कि टीवी और फिल्मों में अमेरिका तथा दूसरे देशों की सड़कें, पुल और रेल देखकर सवाल उठता था कि भारत में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकतीं। अब प्रधानमंत्री ने देश के सामने आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है।संबित पात्रा ने बताया कि पहली धारा निर्माण क्षमता की है। भारत में मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाने, निर्माण को पूरी तरह स्थानीय स्तर पर विकसित करने और दोषरहित उत्पाद तैयार करने पर जोर है। लक्ष्य ऐसे कारखाने विकसित करना है, जो बेहतर, सटीक और प्रतिस्पर्धी उत्पाद बना सकें। दूसरी धारा किसानों से जुड़ी है। इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रासायनिक मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने और वैश्विक संकट के बीच किसानों तक डीएपी तथा यूरिया सस्ती दरों पर पहुंचाने पर काम किया जा रहा है।तीसरी धारा तकनीक और नवाचार की है। पात्रा ने अंतरिक्ष क्षेत्र, क्वांटम तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल भुगतान व्यवस्था में भारत की प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आंकड़ा केंद्र देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथी धारा गति शक्ति है। इसमें तेज रफ्तार रेल, अत्याधुनिक राजमार्ग और अंतर्देशीय जलमार्ग शामिल हैं। पात्रा ने त्रिपुरा और गुवाहाटी के हवाई अड्डों का भी उल्लेख किया।प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि देश की सात ताकतें भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। इनमें निर्माण क्षमता, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा भारत की सांस्कृतिक प्रभाव शक्ति शामिल हैं।