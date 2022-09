Weather: चंद घंटों की बारिश में डूब गया पुणे, घरों में घुसा पानी तो कई कारें बहीं; ओडिशा में यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक, भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव है। ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स इलाके में एक घंटे की बारिश में ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहां के कई डराने वाली वीडियो भी सामने आए हैं। कई इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां उसमें बहती नजर आईं। मौसम विभाग ने पुणे में दो से तीन दिन भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

#pune rain - an hour of rain and #Kharadi area - bikes are swimming all over road ! @PMCPune why u dnt check Drainage work before? Strict action should be taken on these contractors. Why common people should suffer for their poor work? @CMOMaharashtra #punerains pic.twitter.com/nUIEACfsRi