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सीएम ने कूचबिहार में रास मेले के अवसर पर अपने दौरे के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष जोशी से कहा कि बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। उन्हें उन्हीं रास्तों से वापस भेजा जाना चाहिए, जिनके जरिये वे देश में दाखिल हुए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा, 'बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों की इस जिले में एक-एक कर पहचान की जानी चाहिए और उनका पता लगाया जाना चाहिए। उन्हें उन्हीं रास्तों से वापस भेजा जाना चाहिए, जिनसे वे यहां आए हैं। उन्हें बाहर निकालना होगा।'मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को घुसपैठिया नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वे धार्मिक उत्पीड़न से बचने और अपनी जान की रक्षा करने के लिए सीमा पार करके आए हैं। उन्होंने कहा, 'सीमा पार से आए हिंदू घुसपैठिये नहीं हैं। वे शरणार्थी हैं। वे अपने धर्म की रक्षा करने और अपनी जान बचाने के लिए यहां आए हैं। उन्हें आश्रय दिया जाना चाहिए।'मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास और बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जरूरी जमीन उपलब्ध करा दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाड़ लगाने का काम पूरा होने के बाद हर तरह की तस्करी पर रोक लगाई जानी चाहिए।अवैध मदरसों, गांजा की खेती और नशे के कारोबार पर कार्रवाई के निर्देशमुख्यमंत्री ने पुलिस को सीमावर्ती इलाकों में उनके अनुसार अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। इसके अलावा उन्होंने गांजा की खेती, नकली मुद्रा के प्रसार और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए।