आंध्रप्रदेशः विजयवाड़ा अग्निकांड में रमेश अस्पताल के तीन अधिकारी गिरफ्तार, 10 की हुई थी मौत

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में शनिवार को एक कोविड केयर सेंटर में आग लगने से 10 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रमेश अस्पताल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बिजली की मरम्मत की उचित जरूरतों की उपेक्षा की गई थी जिस वजह से यह घटना हुई।

Police arrested 3 officials of Ramesh Hospitals, Vijayawada for neglecting the pertinent needs of electrical repairs which could have in averted the accident: Andhra Pradesh CMO