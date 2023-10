Dominica: उपराष्ट्रपति धनखड़ की डोमिनिका के उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज से मुलाकात, कई मुद्दों पर बनी आम सहमति

Raquel Peña Rodríguez, Vice President of Dominican Republic, met Vice-President Jagdeep Dhankhar in New Delhi today. Discussions between the two leaders focused on enhancing cooperation in diverse sectors including trade, pharmaceuticals, ICT, agriculture, food processing, space,… pic.twitter.com/BA99IoP1sB

साथ ही उन्होंने कहा, डोमिनिकन रिपब्लिक भारत के लिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए एक खिड़की हो सकता है जबकि भारत इसके लिए दरवाजा बन सकता है।

