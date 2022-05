{"_id":"627dee56bf886a639608723f","slug":"varanasi-court-order-on-gyanvapi-mosque-filming-challenged-before-supreme-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"ज्ञानवापी मामला: सर्वे पर रोक से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: अजय सिंह Updated Fri, 13 May 2022 11:06 AM IST