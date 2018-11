{"_id":"5be8ca57bdec226eee1b7f65","slug":"union-minister-anant-kumar-passed-away","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0905\u0928\u0902\u0924 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0915\u093e \u0928\u093f\u0927\u0928, \u0915\u0948\u0902\u0938\u0930 \u0938\u0947 \u092a\u0940\u0921\u093c\u093f\u0924 \u0925\u0947","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का सोमवार तड़के निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। कुमार का निधन उनके आवास पर बेंगलुरु में हुआ। जानकारी के मुताबिक वे कैंसर से पीड़ित थे। अनंत कुमार बेंगलुरु के बासवानागुड़ी में श्री शंकर कैंसर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। हाल ही में वे लंदन से वापस लौटे थे।Extremely saddened by the passing away of my valued colleague&friend,Shri Ananth Kumar Ji.He was a remarkable leader, who entered public life at young age & went on to serve society with utmost diligence&compassion.He will always be remembered for his good work: PM Narendra Modi pic.twitter.com/uHRiXAkgzL

I spoke to his wife, Dr. Tejaswini Ji and expressed condolences on the passing away of Shri Ananth Kumar Ji. My thoughts are with his entire family, friends and supporters in this hour of grief and sadness. Om Shanti: PM Narendra Modi https://t.co/B6fChiYPdP — ANI (@ANI) November 12, 2018

Sad to hear of the passing of Union Minister&veteran parliamentarian Shri H.N. Ananth Kumar. This is a tragic loss to public life in our country&particularly for the people of Karnataka. My condolences to his family, colleagues and countless associates: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/GyOCHTmFms — ANI (@ANI) November 12, 2018

Absolutely shocked&pained by demise of very senior colleague&a friend Shri Anant Kumar ji. He was a seasoned parliamentarian who served nation in several capacities. His passion&devotion for welfare of people was commendable. My condolences to his family: Home Min Rajnath Singh pic.twitter.com/ZUp5othvGB — ANI (@ANI) November 12, 2018

भाजपा के वरिष्ठ नेता के निधन पर पार्टी में दुख की लहर दौड़ गई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनंत कुमार के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री अनंत कुमार हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने भाजपा की लंबे समय तक सेवा की। उनके दिल और दिमाग में बेंगलुरु हमेशा बसा रहा। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत दे।

Deep sense of grief on hearing that Shri Ananth Kumar is no more with us. Served BJP all along. Bengaluru was in his head and heart, always. May God give his family the strength to bear with this loss: Defence Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/iH9cwHGaqS — ANI (@ANI) November 12, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और अपनी कैबिनेट के साथी अनंत कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुमार एक बेहतरीन नेता था जो अपने युवा काल में ही सार्वजनिक जीवन में उतर आए थे। उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ समाज की सेवा की। उन्हें उनके अच्छे कार्यों के कारण हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने उनकी पत्नी डॉ. तेजस्विनी से बात की है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ ह्रदय से खड़ा हूं।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद अनंत कुमार के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। एक नेता के रूप में यह बड़ी क्षति है और खासतौर से कर्नाटक के लोगों के लिए एक बड़ी त्रासदी। मेरी उनके परिवार, साथियों और उनसे जुड़े अनगिनत लोगों के साथ संवेदनाएं हैं।गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह जानकर सदमा लगा और बेहद दुख हुआ कि हमारे वरिष्ठ साथी अनंत कुमार जी अब हमारे साथ नहीं रहे। वे एक अनुभवी सांसद थे। उन्होंने कई क्षमताओं में देश की सेवा की। लोगों का कल्याण करने का उनका जज्बा और निष्ठा सराहनीय रही। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।