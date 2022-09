Dussehra Rally : शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर अड़े उद्धव ठाकरे, बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई गुहार

मुंबई में हर साल होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर इस बार उद्वव ठाकरे व पार्टी के बागी नेता व महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बीच ठन गई है। ठाकरे इस साल भी मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की इजाजत को लेकर अड़े हुए हैं। शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत को लेकर आज वे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए।

Maharashtra | Shiv Sena (Uddhav Thackrey faction) has approached the Bombay High Court seeking permission for holding Dussehra rally at Mumbai's Shivaji Park as BMC has not decided on their application. Court to hear the matter on 27th September.