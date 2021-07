ट्विटर विवाद: एमडी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, यूपी पुलिस को कार्रवाई से रोकने का मामला

ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज केस के मामले में यूपी पुलिस को कार्रवाई से रोकने के खिलाफ मंगलवार को कनार्टक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले जस्टिस जी. नरेंद्र की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर यूपी पुलिस को माहेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया था। इस आदेश को यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Twitter India MD's case hearing in Karnataka HC: A single bench of Justice G Narender had earlier passed interim order restraining UP Police from taking coercive action against him. The order was then challenged in SC by the UP Police. Their Counsel begins making his submissions. pic.twitter.com/nu5hn3TT3z