{"_id":"628698bcebcb6b119878378a","slug":"tmc-mp-mahua-moitra-trolled-on-twitter-for-sharing-bhabha-atomic-research-centre-barc-picture","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahua Moitra Troll On Twitter : खोदाई का अगला नंबर बार्क.. ट्वीट करते ही घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 20 May 2022 12:51 AM IST