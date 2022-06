Video: केरल में सब-इंस्पेक्टर अरुण कुमार की जांबाजी, जान जोखिम में डाल हमलावर से छीना धारदार हथियार

केरल के अलाझुप्पा से एक जांबाज पुलिस अधिकारी की बहादुरी की चर्चा पूरे देश में जोरों पर है। इतना ही नहीं अब इनकी जांबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश भर के पुलिस विभाग में इनकी चर्चा हो रही है कि आखिर जान जोखिम में डालकर किस तरह से एक अपराधी से हथियार छीन लिया।

Thiruvananthapuram: Video of Sub-Inspector Arun Kumar tackling an attack from a man carrying a machete goes viral



Says, "On June 12, an accused stopped my vehicle & tried to attack me with a machete without any provocation, while I was on patrol duty."