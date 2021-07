मुंबई: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी का दूसरा मामला दर्ज, शख्स से दो करोड़ रुपये मांगने का आरोप

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर संकट के बादल गहराते ही जा रहे हैं। हाल ही में उनके खिलाफ करोड़ों रुपयों की वसूली और रंगदारी का आरोप लगा ही था कि अब उनके खिलाफ रंगदारी का दूसरा मामला दर्ज हुआ है।एक व्यक्ति से कथित तौर पर दो करोड़ रुपये मांगने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कुल छह लोगों के नाम शामिल हैं।

Maharashtra: Second case of extortion registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh. A total of six people named in the FIR, for allegedly demanding Rs 2 crores from a man. pic.twitter.com/iLnYXMSnJi