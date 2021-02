टीकाकरण का दूसरा चरण: 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को कल से लगेगा टीका, दिशानिर्देश जारी

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में चल रहे टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से रविवार को कोविन 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को खुराकों की संख्या, टीकाकरण स्लॉट आदि के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सरकारें लोगों को दिए जाने वाले टीकों की खुराकों की संख्या तय कर सकेंगी। सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण मुफ्त होगा।

Government releases guidance note for COWIN 2.0; "the number of doses planned to be administered decided by respective State/UT Government for a Vaccination Cycle. Total vaccination slots for a vaccination cycle should not exceed the target number of Doses".

Next phase of vaccination drive for age-appropriate population groups will commence tomorrow; it will open at 9:00 am, citizens will be able to register and book an appointment for vaccination, anytime and anywhere, using the COWIN 2.0 portal or through other IT applications: GoI